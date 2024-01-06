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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz' - Son Dakika
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz'

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maçın ardından galibiyetten mutlu olduklarını belirtti. Gisdol, sakatlıktan gelen oyuncularıyla zor bir haftayı geride bıraktıklarını ve en iyi ilk 11'i oluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Ayrıca, genç oyuncu Mustafa Tan'ın performansını beğendiğini ve daha fazla genç oyuncuyu A takıma taşımaları gerektiğini ifade etti.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: \'Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz\'
06.01.2024 - 22:07,
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Trendyol Süper Lig'inin 19. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Kesinlikle bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kendileri için çok zor bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

Çok duygu yüklü bir hafta yaşadıklarını anlatan Gisdol, "Sakatlıktan gelen oyuncularımız vardı. Gerek bu maç olsun gerek önümüzdeki maçlarda olsun en iyi ilk 11 oluşturmayı çalıyoruz. Kesinlikle bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Tan'ın gösterdiği performansı beğendiğini dile getiren Gisdol, "Akademimizden sadece Mustafa değil, Mustafa gibi birçok oyuncuyu A takıma taşımamız gerekiyor. Mustafa da bugün çok iyi performans gösterdi. Lige verilen aradan sonra oyuncularda performans düşüklüğü olabiliyor. Bugün tüm oyuncularımız bu maçın çok önemli olduğunu biliyordu. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Açıkçası 3. bölgede daha başarılı işler yapabilirdik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz' - Son Dakika
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