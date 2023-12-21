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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Markus Gisdol, aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını belirtti ve önemli 2 puanı sahada bıraktıklarını ifade etti.

Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı
21.12.2023 - 20:07,  Güncelleme: 20:22
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Süper Lig'in 17'nci haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki teknik direktör maçı değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Bugün çok zor bir maç olmasını bekliyordum. Öyle de oldu. İlk dakikadan sonra dakikaya kadar zor geçen bir karşılaşma oldu. Her iki takım da savaştı. İlk golü atınca pozitif havada oynayabiliyorsunuz. Reaksiyon vermek çok önemliydi. Bizde reaksiyon verdikten sonra golü bulduk. Aldığımız 1 puan tatmin edici diyebilirim. Mutlu olmamız lazım. Açıkçası rakip duran toplarda çok etkiliydi. İkinci golü yemediğimiz için de mutluyum. Sonuç olarak kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Bugün de tam olarak bunu yaptık. Her oynadığımız maçı kazanmamızı bekleyemezsiniz. Ayaklarımızın üzerine basmamız lazım. Nereden geldiğimizi de unutmayalım. Sonuç olarak 1 puan aldık" dedi.

HAKAN KELEŞ: KAZANACAK BİR OYUN OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Kazanacak bir oyun sergilediklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maç öncesinde iç sahada mağlubiyetimiz vardı. İyi de hazırlandığımızı düşünüyoruz. Fakat istediğimiz sonucu alamadık. Berabere bitirdik. Samsunspor'un uzun toplarla etkili olacağını oyuncularımızla konuştuk. İlk yarı istediğimiz şeyleri yerine getirdik. Golü de bulduk. Aynı oyunumuzu daha iyi çıkarsak oyunu koparabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat rakibimizin penaltı beklediği değil, başka bir yerden bulunan penaltı pozisyonuyla beraberliği yakaladı rakibimiz. Geçen hafta da yine ofsayttan puan kaybetmiştik. Oyuncularımız oynadığı oyunun karşılığını bulamayınca bizi üzdü. Kazanacak bir oyunu oynadığımızı düşünüyorum ama berabere bitti. Samsunspor'a bundan sonra başarılar diliyorum. Devre arasına kadar kazanabildiğimiz puanlar bize artı olacak. Daha sonra yapacağımız transferlerle Konyaspor'u istediğimiz yere getireceğiz. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA
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