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Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı. Samsunspor'un kazandığı penaltıyı Ntcham gole çevirerek skoru eşitledi.

Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı
21.12.2023 - 19:13,
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Abdullah Uğur Sarı

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcam (Dk. 90+1 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 86 Osman Çelik), Tait (Dk. 55 Fofana), Holse, Yunus Emre Çift (Dk. 86 Dimata), Tirpan, Soner Gönül, Satka

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Cicaldau (Dk. 87 Nzonzi), Prip (Dk. 77 Muric), Guilherme, Calvo, Cikalleshi (Dk. 77 Oliveira), Ahmet Oğuz, Moreno (Dk. 90+3 Karaman Yasir Subaşı)

Goller: Dk. 30 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Ntcham (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Yunus Emre Çift, Dk. 80 Tirpan, Dk. 82 Holse (Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

66. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç, Ahmet Oğuz'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada kazanılan penaltı atışını Ntcham kullandı. Kamerunlu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleci Bernardoni'nin çabasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

85. dakikada ev sahibi takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına ön direkte Moundilmadji'in kafa vuruşunda top yan ağlara takıldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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