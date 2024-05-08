Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınma koşusu, core egzersizleri ve pas çalışması gerçekleştirildi. Lubomir Satka ise sakatlığı nedeniyle antrenmana katılamadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

08.05.2024 18:33
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ve core egzersizleri ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman dar alan oyunu ile sona erdi.

Sakatlığı süren Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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