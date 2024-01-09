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Yılport Samsunspor'un golcü futbolcusu Ercan Kara: Trabzonspor maçından galibiyetle dönmek istiyoruz - Son Dakika
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Yılport Samsunspor'un golcü futbolcusu Ercan Kara: Trabzonspor maçından galibiyetle dönmek istiyoruz

Yılport Samsunspor'un golcü futbolcusu Ercan Kara, Trabzonspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Kara, takımın her maçta galibiyet hedeflediğini belirterek, Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını ve güzel bir galibiyetle dönmek istediklerini ifade etti. Transfer yasağının takımı etkilemediğini vurgulayan Kara, her futbolcunun önemli olduğunu ve Ocak ayında oynayacakları 7 maçta herkesin kendini hazır tutması gerektiğini söyledi. Samsunspor'un teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Yılport Samsunspor\'un golcü futbolcusu Ercan Kara: Trabzonspor maçından galibiyetle dönmek istiyoruz
09.01.2024 - 13:21,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un golcü futbolcusu Ercan Kara, Trabzonspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Ercan Kara, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Samsunspor'un hedefinin her maçta galibiyet olduğuna işaret eden golcü oyuncu, "Önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor maçı, bizim için önemli bir karşılaşma. Taraftarımızla oraya gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa sahada göstermemiz lazım. İyi performans sergilememiz gerekiyor. Moralimiz iyi. Trabzonspor'a karşı çok iyi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağını değerlendiren Ercan Kara, şunları kaydetti:

"Transfer yasağı bizi çok etkilemedi, kulübün başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu dönemde her futbolcuya ihtiyaç olduğunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takım olarak önümüzdeki maçları almak istiyoruz. Ocak ayında 7 maçımız var. Her futbolcuya ihtiyaç olacak. Bu bağlamda herkesin kendini hazır tutması gerekiyor. Samsunspor'da bir aileyiz, hepimiz kulübün başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Samsun ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Nanu, Kingsley Schindler ve Olivier Ntcham, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, idmanda yer almadı.

Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru, takımla çalıştı.

Kaynak: AA
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