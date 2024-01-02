Yılport Samsunspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Taylan Antalyalı katılmadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.