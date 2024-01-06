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Yılport Samsunspor ve VavaCars Fatih Karagümrük Arasında Beraberlik - Son Dakika
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Yılport Samsunspor ve VavaCars Fatih Karagümrük Arasında Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yılport Samsunpor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve beraberlikle sonuçlandı.

Yılport Samsunspor ve VavaCars Fatih Karagümrük Arasında Beraberlik
06.01.2024 - 20:01,
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji, Emre Kılınç, Dimata, Holse, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı, Haluk Mustafa Tan

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna, Münir Levent Mercan, Ceccherini, Paoletti

Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yılport Samsunpor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

22. dakikada konuk ekibin atağında Rohden'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, ceza sahası çizgisinin hemen dışından yerden sert vurdu, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çeldi.

26. dakikada ani gelişen atakta Haluk Mustafa Tan'ın sağdan ortasında altıpas içindeki Emre Kılınç, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Kaynak: AA
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