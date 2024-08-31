Amedspor geçtiğimiz hafta İstanbul Olimpiyatı Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maçın ardından ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.
Bir grup Sakaryaspor taraftarının, 90'lı yıllarda Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetlerde adı geçen Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı, bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sene, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor-Amedspor maçında da ortalık karışmıştı. Bursa'da oynanan karşılaşmada, taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmış, karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti - Son Dakika
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