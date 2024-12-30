Yine yenilmedi: Vitor Pereira'nın bileği bir türlü bükülmüyor - Son Dakika
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Yine yenilmedi: Vitor Pereira'nın bileği bir türlü bükülmüyor

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Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Wolverhampton Wanderers ile ilk 2 maçında 2 galibiyet alan Vitor Pereira, Tottenham deplasmanında da yenilmedi.

30.12.2024 08:00
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Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

YİNE YENİLMEDİLER

Wolves, 7. dakikada Hwang Hee-Chan'ın golüyle öne geçti. Tottenham, 12. dakikada Rodrigo Bentancur ile eşitliği sağladı. Son Heung-Min, 43. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 45+3. dakikada Brennan Johnson, Tottenham'ı öne geçirdi. Wolves, 87. dakikada Jorgen Strand Larsen ile skora dengeyi getirdi.

PEREIRA, TARİHE GEÇECEKTİ

Vitor Pereira ile çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alan Wolves, bu sonuçla ilk Portekizli hoca döneminde ilk puan kaybını yaşadı ve puanını 16 yaptı. Pereira, sahadan galibiyetle ayrılmış olsaydı Wolves ile çıktığı ilk 3 maçta 3 galibiyet alan ilk teknik adam olma fırsatını kaçırdı.

Yine yenilmedi: Vitor Pereira'nın bileği bir türlü bükülmüyor

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

5 maçta 4 yenilgi alan Tottenham, bu maçta da puan kaybetti. Londra ekibi puanını 24 yaptı. Wolves, gelecek hafta Nottingham'ı ağırlayacak. Tottenham ise Newcastle'ı ağırlayacak.

Yine yenilmedi: Vitor Pereira\'nın bileği bir türlü bükülmüyor

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Sizin maşallah dediğiniz 6 ay yaşamıyor. Bi durun daha 3 maç oldu. 1 0 Yanıtla
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