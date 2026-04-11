Fransa Ligue 1’in 29. haftasında Paris FC, sahasında Monaco’yu 4-1 mağlup ederken, karşılaşmaya damga vuran isim Ciro Immobile oldu. Beşiktaş’ın eski golcüsü, kısa sürede yaptığı katkıyla maçın kaderini değiştirdi.
Maça hızlı başlayan Immobile, 8. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Deneyimli forvet, 21. dakikada Ikone’nin attığı golde de asist yaparak sadece 13 dakika içinde skora doğrudan etki etti.
Performansıyla öne çıkan Immobile, 75. dakikada oyundan alınırken taraftarlardan alkış aldı. İtalyan golcü, Paris FC’nin farklı galibiyetinde kilit rol oynadı.
Ara transfer döneminde Paris FC’ye imza atan Immobile, ligde çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bu performansın tamamını ise son 3 maçta yakalayarak form grafiğini yükseltti.
Son Dakika › Spor › Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)