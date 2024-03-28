Bambaşka biri olmuş! Mesut Özil\'in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı

Altay'ın sağ beki Salih Sarıkaya, takımının en istikrarlı oyuncusu oldu

Altay'ın 26 yaşındaki sağ beki Salih Sarıkaya, bu sezon ligde oynanan 27 maçın 26'sında forma giyerek aldığı 2 bin 247 dakika ile takımının en istikrarlı oyuncusu oldu. Mali ve sportif açıdan zor günler geçiren Altay, oyuncularının parasını ödeyemediği için devre arasında birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ancak Salih Sarıkaya, elinde kalan oyunculardan en iyi verimi almayı başardı ve takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.