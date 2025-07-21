Süper Lig devi Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, yeni takımındaki ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı.
39 yaşındaki başarılı futbolcu, Fiorentina formasıyla sahaya çıktığı ilk karşılaşmada klasını konuşturdu ve taraftarına golle 'merhaba' dedi. Bosnalı yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 21 golle takımının en skorer isimlerinden olmuştu.
Fiorentina'nın sezon öncesi hazırlık maçında sahneye çıkan Edin Dzeko, gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı. Dzeko'nun kısa sürede takıma uyum sağlaması, yeni sezonda Fiorentina'nın hücum hattında önemli bir rol üstleneceğinin sinyallerini verdi.
Son Dakika › Spor › Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım - Son Dakika
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