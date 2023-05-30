Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nün konuğu oldu. Mücadelenin 7. dakikasında topu ağlara gönderen Mauro Icardi rekor kırdı.
Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 7 golünü atan ilk futbolcu olmayı başardı. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da Jardel, Baros ve Gomis'ten sonra 20 golü geçen ilk futbolcu oldu.
Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, ligin tamamlanmasıyla kulübüne dönecek. Aslan, Icardi'nin bonservisini almak için pazarlıklara devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Yok artık Icardi! Galatasaray'ın süper yıldızı tarihe geçti - Son Dakika