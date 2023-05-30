Yok artık Icardi! Galatasaray'ın süper yıldızı tarihe geçti - Son Dakika
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Yok artık Icardi! Galatasaray'ın süper yıldızı tarihe geçti

30.05.2023 20:34

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde üst üste 7 golünü atan ilk futbolcu oldu. Arjantinli yıldız aynı zamanda Galatasaray'da 20'ler kulübüne girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nün konuğu oldu. Mücadelenin 7. dakikasında topu ağlara gönderen Mauro Icardi rekor kırdı.

ÜST ÜSTE 7 GOL ATAN İLK FUTBOLCU

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 7 golünü atan ilk futbolcu olmayı başardı. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da Jardel, Baros ve Gomis'ten sonra 20 golü geçen ilk futbolcu oldu.

Yok artık Icardi! Galatasaray'ın süper golcüsü tarihe geçti

BONSERVİSİ PSG'DE

Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, ligin tamamlanmasıyla kulübüne dönecek. Aslan, Icardi'nin bonservisini almak için pazarlıklara devam ediyor.

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Son Dakika Spor Yok artık Icardi! Galatasaray'ın süper yıldızı tarihe geçti - Son Dakika


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