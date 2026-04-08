Bayern Münih’in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid karşısında sergilediği performansla maçın yıldızı oldu.
40 yaşındaki kaleci, karşılaşma boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti. Neuer’in refleksleri ve pozisyon bilgisi öne çıktı.
Maç boyunca toplam 9 kurtarış yapan Neuer, Real Madrid’in birçok net fırsatını engelledi ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Bayern Münih’in aldığı kritik galibiyette büyük pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi, performansıyla alkış topladı.
Son Dakika › Spor › Yok artık Manuel Neuer! Dün geceye damga vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?