A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlılar, tarihi bir başarıya imza attı.
Kritik mücadelede kalede sergilediği performansla öne çıkan Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Yıldız kalecinin maç boyunca gösterdiği refleksler ve kritik anlarda yaptığı müdahaleler büyük beğeni topladı.
Zorlu deplasmanda alınan 1-0’lık galibiyetle birlikte milliler, uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkma hakkı elde etti. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşandı.
İşte Uğurcan'ın çıkardığı net 2 pozisyon;
Son Dakika › Spor › Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)