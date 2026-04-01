Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

01.04.2026 00:08
A Milli Takım, Kosova’yı deplasmanda 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılırken, Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette başrol oynadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlılar, tarihi bir başarıya imza attı.

UĞURCAN ÇAKIR GECEYE DAMGA VURDU

Kritik mücadelede kalede sergilediği performansla öne çıkan Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Yıldız kalecinin maç boyunca gösterdiği refleksler ve kritik anlarda yaptığı müdahaleler büyük beğeni topladı.

TARİHİ ZAFERLE GELEN BİLET

Zorlu deplasmanda alınan 1-0’lık galibiyetle birlikte milliler, uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkma hakkı elde etti. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşandı.

İşte Uğurcan'ın çıkardığı net 2 pozisyon;

    Yorumlar (4)

  • murat atis murat atis:
    Uğurcan çok iyiydi .tebrikler bizim çocuklar 34 0 Yanıtla
  • jjyb7mk7vj jjyb7mk7vj:
    tebrik ederim bir fenerbahçeli olarak gerçekten çok iyiydi. 20 0 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Galatasaray Uğurcan'a 30 milyon Euro vermekle haksız değil. 13 1 Yanıtla
  • ali veli ali veli:
    uğurcan sen varya ADAM ın hasısın hası 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
