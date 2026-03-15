Yok böyle lig! Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var

15.03.2026 15:39
Polonya Ekstraklasa'da puanların birbirine çok yakın olması nedeniyle ligdeki 18 takımın da hem şampiyonluk hem de küme düşme ihtimali sürüyor.

Polonya Ekstraklasa'da bu sezon futbol tarihinde nadir görülen bir puan tablosu oluştu. Ligde puanların birbirine çok yakın olması nedeniyle 18 takımın da matematiksel olarak hem şampiyonluk hem de küme düşme ihtimali devam ediyor.

25 HAFTA SONUNDA TAM BİR KAOS

Avrupa'nın büyük liglerinde genellikle birkaç takım şampiyonluk yarışında öne çıkarken, Polonya liginde bu sezon bambaşka bir tablo ortaya çıktı. 25 haftanın geride kaldığı ligde zirve ile son sıra arasındaki puan farkı oldukça düşük seviyede kaldı. Bu durum, oynanan her maçın sıralamayı tamamen değiştirebilmesine neden oluyor. Geçmişte birkaç büyük kulübün domine ettiği ligde artık hemen her takımın yarışa dahil olabildiği görülüyor.

HER MAÇ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Ligde yaşanan bu büyük rekabet ortamı, takımların kısa süre içinde büyük sıçramalar ya da düşüşler yaşayabilmesine yol açıyor. Bir hafta lider olan bir takımın sonraki hafta orta sıralara gerileyebildiği, küme düşme hattındaki bir ekibin ise birkaç galibiyetle Avrupa kupaları yarışına dahil olabildiği ifade ediliyor. Bu durum Polonya ligini Avrupa'nın en heyecan verici liglerinden biri haline getirdi.

TARAFTARLAR STATLARA AKIN EDİYOR

Ligdeki bu belirsizlik futbolseverlerin ilgisini de artırdı. Şampiyonluk yarışının ve küme düşme mücadelesinin iç içe geçtiği sezon, tribünlerdeki doluluk oranını yükseltti. Maç başına ortalama seyirci sayısı 13 bine ulaşırken, her hafta 100 binden fazla taraftar stadyumlarda takımlarını destekliyor.

