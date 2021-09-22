Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım

Beşiktaşlı taraftarlar, TRT ekranlarında 'Balotelli olsam aynı tepkiyi verirdim' diyen Rıdvan Dilmen'i topa tuttu.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"BEN DE BALOTELLI GİBİ TEPKİ VEREBİLİRİM"

" Sergen Yalçın, Balotelli'yle ilgili ben ne söyleyeceksem onu söylemiş. 'Kafamda soru işareti olacak bir oyuncu istemiyorum' diyor. Ne hakaret ediyor, ne bir şey yapıyor. Sergen Yalçın'ın Balotelli'yle ilgili son cümlelerinde benim de kullanabileceğim şeyler diyor. Bana söylese ben de Balotelli olarak oyunda olsam, ben de 'Gördün mü bak bana beyin yok, akıl yok' dedin diyebilirim. Nereden çıktı bu siniri? Sergen Yalçın'ın 2013 yılındaki konuşması ile ilgiliyse bilemem."

"BU GOLDE FAUL VAR"

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Adana Demir'in beraberlik golünde faul olduğunu ifade etti. Dilmen, "Kesinlikle faul olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.