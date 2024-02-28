Performansı kırdı geçirdi! Dursun Özbek'ten ''Aşkın olayım'' yorumu - Son Dakika
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Spor

Performansı kırdı geçirdi! Dursun Özbek'ten ''Aşkın olayım'' yorumu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

28.02.2024 23:31  Güncelleme: 23:51
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Galatasaray Kulübü, tekerlekli sandalye basketbolu ve yeni kurulan Galatasaray Paralimpik Akademi'ye destek amaçlı "Engelsiz Aslanlar Balosu" düzenledi.

"AŞKIN OLAYIM SÖYLEDİ"

Gecenin ilerleyen saatlerine damga vuran an ise Özbek'in Icardi ile özdeşleşmiş olan "Aşkın olayım" şarkısını söylediği görüldü. Özbek'in o anları kısa sürede binlerce etkileşim ve beğeni aldı.

YORUM YAĞDI

Özbek'in o anlarını gören sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları yorumlarla başkanlarına burada da destek oldular.

İşte Özbek'e yapılan yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi
Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi
Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi
Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi
Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi
Performansı kırdı geçirdi! Dursun Özbek\'ten \'\'Aşkın olayım\'\' yorumu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Performansı kırdı geçirdi! Dursun Özbek'ten ''Aşkın olayım'' yorumu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Beyhan: DÜN GECE VE ŞUAN DURSUN BAŞKANIN KAFASINDAKİ TEK ALGI AZİZ BAŞKAN. AZİZ BAŞKAN FÜZE ATTI FÜZE 0 0 Yanıtla

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