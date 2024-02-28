Galatasaray Kulübü, tekerlekli sandalye basketbolu ve yeni kurulan Galatasaray Paralimpik Akademi'ye destek amaçlı "Engelsiz Aslanlar Balosu" düzenledi.
Gecenin ilerleyen saatlerine damga vuran an ise Özbek'in Icardi ile özdeşleşmiş olan "Aşkın olayım" şarkısını söylediği görüldü. Özbek'in o anları kısa sürede binlerce etkileşim ve beğeni aldı.
Özbek'in o anlarını gören sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları yorumlarla başkanlarına burada da destek oldular.
İşte Özbek'e yapılan yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Performansı kırdı geçirdi! Dursun Özbek'ten ''Aşkın olayım'' yorumu - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve adil bir şekilde kazandıklarını söyledi. Santos, Galatasaray derbisine odaklanacaklarını ve yarından itibaren maçın hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?