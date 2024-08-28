Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen: Her İki Maçta da Sonucu Hak Ettik

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Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından yaptığı açıklamada her iki maçta da aldıkları sonucu hak ettiklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Galatasaray'ı, 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup eden Young Boys, Devler Ligi'ne katılım sağladı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, "Ekibimle gurur duyuyorum. İsviçre'deki zorlu haftalardan sonra yaşamış olduğumuz yenilgiler vardı. Ardından son haftalarda yükselişe geçtik. Oyuncularımız, Galatasaray karşısında son derece etkileyiciydiler. Hepsi maçta var oldular. Fırsatları ve alanları güzel değerlendirdiler. Bazı fırsatlar kaçtı ama devrenin 0-0 bitmesiyle sakin kaldık. Galatasaray sonrasında pres yaptı ama çok net pozisyon kalmadı. Son haftalarda sergilediğimiz tavır ve tutumla gurur duyuyorum. Son 2 maçtaki performansımızla da gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Ateşli bir ortam olduğunu anladık"

Sahaya atılan şişelerin kendileri için olumlu bir etki oluşturmadığını belirten İsviçreli teknik adam, "Olumlu bir etki oluşturdu diyemeyiz ama çok ateşli bir ortam olduğunu anladık. Son dakikalarda gerginlik biraz fazla tırmandı. Günün sonunda doğru ritmi bulduk ve oyun planımızın dışına çıkmadık" ifadelerini kullandı.

"Soğutmak olarak tarif etmem"

Oyunu soğutup soğutmadıklarıyla ilgili gelen soru üzerine de açıklama yapan Rahmen, "Ben soğutmak olarak tarif etmem. İlk devre son derece baskın oynadık. İkinci devrede Galatasaray gibi güçlü bir takımın son derece ofansif silahları hızımızı kesti. Son 10 dakika hızlarını kesmemiz gerekirdi ve bunu yaptık. Kalemizde net fırsatlar vermedik. Bunu oyun soğutmak olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum"

Galatasaray'ı analiz ederken nasıl tespitler yaptığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın birçok güçlü yanını gördüm. Defansta baskı yapıldığında orada topu ileride kazanma şansı görebiliyoruz. Ofansif oyun görüyoruz ve o yüzden boşluklara kaçmak istiyoruz. Birinci maçtaki fırsatlarımız çok daha fazlaydı. İki maçta da bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum" sözlerini kaydetti.

"Birçok kişi bizden bunu beklemiyordu"

Sezon başlangıcındaki performanslarından dolayı kimsenin kendilerinden bugünkü duruma geleceklerini beklemediğinden bahseden İsviçreli teknik adam, "İki maçı ardımızda bıraktıktan sonra iyi performans sergiledik. Birçok kişi bizden bunu beklemiyordu. İlk 3 maçımızda sezona iyi başlayamadık. Sonra da performansımız arttı ama sonuçlar istediğimiz gibi değildi. Yeniden yükseleceğimizi biliyorduk. Tam doğru zamanda da kupa maçlarına çıktık. Lig ritminden biraz uzaklaştık ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Bunu başaracağımızdan emindik. Karşımıza çıkacak en güçlü takımlardan biri olan Galatasaray ile karşılaştık. İki maçta da yüksek performans göstermek zorundaydık. Çok seviniyorum tabii ki galibiyet sonucundan. İlk haftalarda yaşadıklarımızdan sonra bunu hayal etmiyorduk. O çukurdan çıkmayı başardık. Sakin kalmamız beni memnun etti ve hep beraber oynadık. Bu saydığım her şeyi takımım çok etkili yaptı. Adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok büyük bir iş başardık"

Galatasaray'ın kendileri için çok üst düzey bir rakip olduğuna vurgu yapan 55 yaşındaki antrenör, "Galatasaray'ın sahadaki 11'ine baktığımda futbol nitelikleri ve deneyimlerine baktığımızda bizim için üst düzey bir rakip. Çok büyük bir iş başardık. Çekebileceğimiz en zorlu kuraydı. Bugün bu stadyuma çıkma halimizle de gurur duyuyorum. Çok gürültülü bir atmosferde oynadık. Futbolcu olarak her gün burada maç oynamak isteyeceğiniz bir stat. Böyle ortamlarda oynamak insanı daha da sevindiriyor" cümlelerini kullandı.

"Önde yaptığımız presle Galatasaray'ı kalemizden uzak tutmaya ve hızlı çıkmaya çalıştık"

Galatasaray'a karşı dirençli olmaları gerektiğini ve bunu başardıklarını söyleyen Rahmen, "Orta sahanın kapatılması gerektiğini biliyorduk. Galatasaray'da üst düzey oyuncular var, direnç sağlamamız gerekiyordu. İlk maçta ortadan girdiğimiz 2 gol fırsatı yakaladık. Bugün de şansımız olması için benzer bir şey yapmamız gerekiyordu. Önde yaptığımız presle Galatasaray'ı kalemizden uzak tutmaya ve hızlı çıkmaya çalıştık" dedi. - İSTANBUL