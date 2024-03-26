Yozgat Belediyesi Bozokspor Şampiyonluk Kutlamalarıyla Karşılandı

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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve Elazığ Aksaray Gençlikspor karşısında alınan galibiyetin ardından kente geç saatte dönen Yozgat Belediyesi Bozokspor'u, taraftarlar şampiyonluk tezahüratları ile karşılayıp takıma destek verdi.

Hafta sonu oynanan Elazığ Aksaray Gençlikspor karşılaşmasını Umut Koray Öz ve Reha Kurt'un golleri ile 2-1 kazanarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran ve liderliğini sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Spor'u taraftarlar coşkuyla karşıladı. Muslubelen Mevkii'nde meşalelerle ve tezahüratlarla karşılanan kırmızı siyahlı ekip, araç konvoyu ile Cumhuriyet Meydanı'na gelerek taraftarlar ile galibiyeti kutladı.

Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulüp Başkanı Celal Köse de, Elazığ deplasmanından galip dönen takım oyuncularını ve teknik heyeti tebrik ederek, kutlama programına katıldı.

"3. Lig'e çıkmak boynumuzun borcu"

Yozgat Bozokspor'u 3. Lig'e çıkarmanın boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Başkan Köse, "Bu takımı zor şartlarda kurduk. Ne mücadeleler verdiğimizi herkes biliyor. Geçen yıl ve önceki yıl verdiğimiz mücadelemizi herkes biliyor. Yozgat Belediyesi Bozok Spor bu şehrin takımı. Bugün bu takıma herkes sahip çıktı. Taraftarımız, STK'larımız, sendikalarımız, iş insanlarımız, şehrimiz sahip çıktığı için bugün 5 puan farkla lideriz, Yüce Mevlam nasip ederse de 2 hafta sonra da şampiyonluğumuzu hep birlikte bu meydanlarda kutlayacağız. Bozokspor'umuzu siyasete alet ettirmeyeceğiz. Her ne kadar masa başında bizim hakkımızı yemeye çalışsalar da hakkımızı söke söke alacağız. Bu takım bu şehrin takımıdır, bu halkın takımıdır ve bu takımı 3. Lig'e çıkarmak boynumuzun borcudur." dedi.

"Kimse heveslenmesin şampiyonluk Yozgat'ın hakkı"

Kırmızı siyahlı ekibin golcüsü Reha Kurt ise Yozgat halkının destekleriyle şampiyon olacaklarını ifade ederek, "Öncelikle başta başkanımız Celal Köse olmak üzere bizlere destek olan taraftarımıza, Yozgat halkına, herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu şehrin hakkını masa başında yemeye çalışanlara yedirmeyeceğiz. Şampiyonluk bu şehrin hakkı ve biz bunun için mücadele ediyoruz. Deplasmanlarda neler yaşadığımızı bizler biliyoruz. Bu şampiyonluk kupasının sahibi bu şehirdir, kimse boşa heveslenmesin. Biz sahada, taraftarımız ve şehrimiz tribünlerde bu işi hep birlikte başaracağız." şeklinde konuştu. - YOZGAT