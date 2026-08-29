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Yozgat GSK'nın Avrupa Hayali

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Yozgat GSK, Süper Lig'de ilk 4'ü hedefliyor. Kadrosunu güçlendirdi, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

SAİT ÇELİK/BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Geçen sezon 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, ligi ilk 4'te tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Geçen yıl Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde kurulan ve Türkiye Hentbol Federasyonunun özel izin uygulamasından yararlanarak Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Yozgat temsilcisi, ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e yükseldi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu milli takım tecrübesi bulunan sporcularla güçlendiren Yozgat ekibi, hazırlıklarını Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirdi.

Süper Lig'deki ilk karşılaşmasında yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda Odunpazarı'nı ağırlayacak MC Sistem Yozgat GSK, ligi ilk 4'te tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmak istiyor.

Takım antrenörü Enis Atmaca, AA muhabirine, 1. Lig'de yaşadıkları şampiyonluğun ardından Süper Lig'e yükseldiklerini söyledi.

Yozgat'ı Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Atmaca, "Güzel bir oluşum yaptık. Kadromuz çok deneyimli ve milli sporculardan oluşuyor. Hedefimiz ligi ilk 4'te bitirmek ve nasip olursa Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." dedi.

Atmaca, Süper Lig'in ilk haftasında Odunpazarı ile Yozgat'ta karşılaşacaklarını anımsatarak, sporseverleri müsabakaya davet etti.

"Umarım lige galibiyetle başlarız"

Takım kaptanı Yeliz Özel, MC Sistem Yozgat GSK'nin hedeflerinin, takıma katılmasında etkili olduğunu söyledi.

Hedefi olmayan bir takımda mücadele etmeyi düşünmediğini dile getiren deneyimli oyuncu, "Yozgat'a gelmemin sebeplerinden birisi ilk 4'te yer almak ve Avrupa'ya gitmek. Yozgat'tan böyle ciddi bir takımın çıkması, 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e yükselmesi ve oradaki bütün yöneticilerin, sporcuların istekli olması beni teşvik etti. O yüzden hiç düşünmeden Yozgat'a 'Evet.' dedim." diye konuştu.

Yeliz Özel, yeni sezona galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "Tabii ki kazanmak istiyoruz ama hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Bütün rakiplerimiz bizim için ciddi. Bütün çalışmalarımızı yaptık, devam da ediyoruz. Umarım lige galibiyetle başlarız. Taraftarları da salona bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takıma Armada Praxis Yalıkavak'tan katılan Nurceren Akgün Göktepe ise Süper Lig'deki ilk sezonlarında başarılı olmak istediklerini kaydetti.

Takım olarak yeni sezona hazır olduklarını dile getiren deneyimli hentbolcu, "Hafta sonu Odunpazarı'yla sezonun ilk maçını oynayacağız. Takım arkadaşlarımla tamamen hazırız. İnşallah güzel bir galibiyetle açılışı yapmış oluruz." dedi.

Nurceren Akgün Göktepe, tecrübesini genç oyuncularla paylaşmaya çalıştığına dikkati çekerek, takım içinde uyumlu bir çalışma ortamı bulunduğunu ifade etti.

Hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu vurgulayan Nurceren Akgün Göktepe, ellerinden gelenin en iyisini yaparak ligi üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yozgat, Spor, Gsk, Son Dakika

Son Dakika Spor Yozgat GSK'nın Avrupa Hayali - Son Dakika

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