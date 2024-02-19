Yozgat'ta 12 yaşındaki Zeynep Irgav, babasının izinden giderek motokros şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika
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Yozgat'ta 12 yaşındaki Zeynep Irgav, babasının izinden giderek motokros şampiyonluğu hedefliyor

Yozgat\'ta 12 yaşındaki Zeynep Irgav, babasının izinden giderek motokros şampiyonluğu hedefliyor

Yozgat'ta babasının etkisiyle 4 yaşında motosiklet sürmeye başlayan Zeynep Irgav, motokros yarışlarına katılarak Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Babasından aldığı sürüş eğitimleriyle motor sporlarına olan tutkusunu hiç yitirmeyen Zeynep, Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan sporcu lisansı alarak yarışlara katılmayı planlıyor.

19.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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Yozgat'ta babasına özenerek 4 yaşında motosiklet sürmeye başlayan 12 yaşındaki Zeynep Irgav, motosiklet tutkunu olan babasından aldığı sürüş eğitimleriyle motokros yarışlarına katılıp Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Motosiklet kullanmayı seven babası Nuri Irgav'ı örnek alan Zeynep Irgav, 4 yaşında motosiklet kullanmaya başladı. Babasından motosiklet kullanmayı öğrenen ve gönlünü motor sporlarına kaptıran Zeynep Irgav, 4 yaşında geçirdiği ufak çaplı kaza sonrası heyecanını ve tutkusunu hiç yitirmedi. Motosiklet kullanmaya devam eden ve şu an 12 yaşında olan ortaokul öğrencisi Zeynep Irgav, okul sonrası boş vakitlerini trafiğe kapalı alanlarda babasından sürüş eğitimi alarak geçiriyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan sporcu lisansı alıp düzenlenecek yarışlara da katılmayı hedefleyen Zeynep, Türkiye şampiyonluğuna ulaşma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Motor kullanmak benim için bir tutku"

Hayalinin lisans çıkarıp Türkiye şampiyonalarında pistlerde yarışmak olduğunu söyleyen Zeynep Irgav ise, "Motosiklet sevgisi benim kanımda var, 4 yaşından beri motor kullanıyorum. 4 yaşında geçirdiğim ufak bir kaza sonrası çok korktum ama sonrasında babamla gezilere giderek yeniden sevmeye başladım. Bu tutku bana babamdan geliyor. Kız olduğum için çevremde beni gören hayretle karşılıyor ama bu işi severek yapıyorum. Babamla arazide geziyoruz, henüz ehliyetim yok, babam beni yarışlara hazırlıyor, eğitiyor. Telefon başında zaman geçirmektense dağda adrenalin yaşamak daha iyi. Derslerden arta kalan zamanlarımda babamla motor sürmeye gidiyorum, burada stres atıyorum. Motor kullanmak benim için bir tutku. İleri de lisansım çıkınca Türkiye ve Avrupa'da şehrimi temsil edip dereceye girerek ailemi gururlandırmak istiyorum" şeklinde konutu.

Nuri Irgav: "Motosiklet sevgisini kızıma aşıladım"

Trafiğe kapalı dağ, bayır ve göl kenarı gibi alanlarda kızına sürüş eğitimi veren baba 39 yaşındaki Nuri Irgav, "2006 yılından itibaren motosiklet kullanıyorum. Özel sektörde aşçıyım, pazar günleri boş zamanlarımızda kızımla beraber motosiklet kullanıyoruz. Enduro yapıyoruz, arazide kızımı eğitiyorum. Şu an kızım 12 yaşında, 4 yaşındayken motosikletiyle ufak bir kaza geçirmişti, korkmuştu. Daha sonra motosikleti sevdi, birlikte gezdik. Motosiklet sevgisini kızıma tekrar aşıladım. Şu an için ehliyeti yok, trafiğe çıkmıyoruz ama kızımı arazide eğitiyorum, onu geliştiriyorum. Rabbim izin verirse lisans çıkarttırıp Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışlara hazırlanmasını istiyorum. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum, bu yönde çalışmalarımız sürüyor" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yozgat'ta 12 yaşındaki Zeynep Irgav, babasının izinden giderek motokros şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika

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