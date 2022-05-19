19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlandı

İSTANBUL - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurt genelinde tören düzenlendi.

KIRKLARELİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her ilde olduğu gibi Kırklareli' de de coşkuyla kutlandı.

Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk sunumu ile başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu çelenk sundu.

Etkinlikler Kırklareli Atatürk Stadyumunda devam etti. Stadyumda öğrenciler şiirler oku gösteriler yapıldı. Öğrenciler Vali Birol Ekici'ye çiçek takdim etti.

Daha sonra öğrenciler stadın ortasına dev Türk bayrağı açtı. Yeşil sahanın ortasına açılan dev Türk Bayrağı renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Vali Birol Ekici ve protokol üyeleri katıldı.

YOZGAT - Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Daha sonra sporcular, jimnastik, güreş, tekvando gösterisinde bulunurken öğrenciler arasında da çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi. Okunan şiirler ve söylenen türkülerin ardından tören halkoyunları gösterisiyle sona erdi.

Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Valilik Meydanında tören düzenlendi. Törene, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Son yıllarda dünyada yaşanan pandemiden dolayı coşkulu kutlamalar yapamadıklarını belirten Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bu yıl 15'inde başlatmış olduğumuz kutlamalarımız, yarın da devam edecektir. Az önce Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla devam ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve tüm silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bayramımız kurlu olsun" dedi.

IĞDIR - Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. Yılı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören, Zübeyde Hanım Bulvarında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı okundu. Ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve spor gösterisi yapıldı. Halk oyunları gösterisi sırasında küçük bir çocuğun folklor ekibi ile birlikte oyun oynaması da büyük beğeni topladı. Küçük çocuk folklor ekibinin bütün hareketlerini taklit ederek büyük alkış aldı. Tören, okulların geçişi ile sona erdi.

KOCAELİ - Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen tören ilgiyle izlendi.

Program, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı. Etkinlik çerçevesinde lise öğrencilerinin müzikli sahne oyunu seyircinin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin ortaya koyduğu tüm performanslar katılımcılardan büyük alkış aldı.

Programda, kompozisyon gibi çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri de verildi.

"19 Mayıs'ı anmaktan ziyade bu ruhun yaşatılmasını önemsiyoruz"

Programda konuşma yapan İbrahim Aktürk, "Ortaya konan çalışmaları müreffeh ile takip ediyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki hayal ettiğimiz Türkiye'nin ümidi gençlerdedir. Gençlerin sporda eğitim kültür ve teknolojide desteklenmesi onlara olan ümidin bir göstergesidir. Kendisini böylesine erdemli bir geleceğe hazırlayan gençlerimizin söyleyecek sözü ve dur diyecek cesareti olduğunu düşünüyorum. 19 Mayıs'ı anmaktan ziyade bu ruhun yaşatılmasını önemsiyoruz. Niceliği değil niteliği yücelten, maziyi ati ile buluşturacak gençlik bu milletin ümididir. Bakanlığımız, düzenlediği faaliyetlerle, ilimizde yapmış olduğu yatırımlarla ve her ilimize özgün gerçekleştirmek istediği gençlik politikaları ile gençlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam etmektedir. 15-21 Mayıs haftası tüm ülkede Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Bizlerde bu hafta dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz sportif ve sanatsal faaliyetler ile bu haftayı gençler ile birlikte coşku ile yaşatıyoruz. 19 Mayıs coşkusunu ve ruhunu daima yaşatmayı, gelecek 19 Mayıs'larda yine hep birlikte olmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

TOKAT - Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yağmurlu hava nedeni ile kapalı spor salonunda yapıldı.

Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram kutlamaları yağmurlu havada başladı. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Yağmurlu hava nedeni ile 60 metrelik bayrakla yürüyüş iptal edildi. Hüseyin Abaş Kapalı Spor Salonunda yapılan kutlamalarda halk oyunları ekipleri ve çeşitli branşlardan genç sporcular hünerlerini sergiledi. Kutlama programı gösterilerin tamamlanması ile son buldu. Vali Numan Hatipoğlu, törenin sonunda öğrencileri tebrik etti.

Niksar'da 19 Mayıs kutlamaları yağmurlu havada yapıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümü kutlamaları, Niksar'da yağmurlu havada yapıldı. İlçe stadyumunda düzenlenen gösterilerin bir kısmı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Planlanan süreden kısa sürede sona eren gösterilere katılanlar yağmurlu hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

EDİRNE - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'ncü yılı Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı.

Geçtiğimiz yıl salgın gölgesinde kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e bayrağını alan herkes sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapıldığı alanlara koştu.

Edirne'de 25 Kasım stadyumu önünde bir araya gelen heyet bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak yaptı.

Ak, "Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını dünyaya ilan ettiği gündür. Aziz milletimiz, istiklal savaşı boyunca azim, cesaret, kararlılık ve inancını muhafaza etmiş, her türlü zorluğa göğüs gererek cani pahasına vatanını ve bayrağını korumasını bilmiştir. Bu kahraman milleti küçük bir toprak parçasına sıkıştırma planları sonuçsuz kaldığı gibi bu büyük mücadele ile dünyadaki ezilen milletlere örnek olunmuştur. Sevgili gençler, milletimiz sizden, ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine sahip çıkmanızı, bu kutsal değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmanızı bekliyor. Milli değerlere bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız ve benimsemeniz geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

BİTLİS - Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen program bayrak yürüyüşü ile başladı.

Şehitlik önünde başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 200 gencin 50 metrelik Türk bayrağını taşıdığı program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde sona erdi. Ardından Merkez Spor Salonunda devam eden kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, "Aziz milletimizin bağımsızlık inancı ve tüm asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919'dur. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte aziz milletimiz, kendi kötü talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletimizin kalbidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan şahlanış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Yakın bir gelecekte belki ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermeyeceksiniz. 19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. ve bu kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dedi.

Elkatmış'ın konuşmasının ardından gençlik merkezi üyeleri tarafından şiirler okunup türküler söylendi. Daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, tören son olarak halk oyunları gösterileri ile son buldu.

Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlaması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi. Balıkesir Tren Garı'nda bir araya gelen gençler ve protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaparak anıta çelenk sundu.

Sabah saatlerinde Tren Garı önünde toplanan gençlerv e protokol üyeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlikv e Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun da eşlik ettiği yürüyüş Atatürk Anıtı'nda son buldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tertiplenen yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural ve protokol üyeleri katıldı. Tören anıta çelenk sunumuyla sona erdi.