Yücel Uyar: "Play-off şansını hala kaybetmedik" - Son Dakika
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Yücel Uyar: "Play-off şansını hala kaybetmedik"

01.05.2022 20:48
Yücel Uyar: "Play-off şansını hala kaybetmedik"

MKE Ankaragücü beraberliği ardından açıklamalarda bulunan Y. Samsunpor Teknik Direktörü Yücel Uyar, "Bir puanla yetindik.

MKE Ankaragücü beraberliği ardından açıklamalarda bulunan Y. Samsunpor Teknik Direktörü Yücel Uyar, "Bir puanla yetindik. Hala şansımız var. Play-off şansını hala kaybetmedik. Kalan üç maçı en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Y. Samsunspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Yücel Uyar, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Ankaragücü'nün şampiyonluğunu kutluyorum. Bir üzüntümüz, bugünkü maçı kazanamamaktı. Aradaki puan farkını kapatabilirdik, maalesef golü bulamadık. Arzulu ve iştahlı oynadık. Daha çok pozisyona girmişiz. Final paslarında ve son vuruşlarda yeterli başarıyı gösteremedik. Bir puanla yetindik. Hala şansımız var. Play-off şansını hala kaybetmedik. Kalan üç maçı en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacağız." - ANKARA

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MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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