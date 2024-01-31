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Yukatel Adana Demirspor, Mbaye Niang'ı Empoli'ye transfer etti - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Mbaye Niang'ı Empoli'ye transfer etti

Yukatel Adana Demirspor, Mbaye Niang\'ı Empoli\'ye transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Senegalli forvet Mbaye Niang'ın İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, Niang'a verdiği hizmetler için teşekkür ederken, başarılar diledi.

31.01.2024 18:31  Güncelleme: 18:32
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Senegalli forvet Mbaye Niang'ın İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Niang, İtalyan kulübü Empoli'ye transfer olmuştur. Niang'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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