Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 Mağlup Etti

Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor\'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Adana Demirspor, Atal, Yusuf Sarı, Nani ve Emre Akbaba'nın golleriyle galibiyete ulaştı.

16.03.2024 23:09
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Michut (Dk. 90+3 Aymbetov), Maestro, Yusuf Sarı (Dk. 84 Rodriguez), Emre Akbaba (Dk. 90+4 Barasi), Yusuf E?rdoğan, Mendoza (Dk. 46 Nani)

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Poungouras), Charisis (Dk. 81 Kerem Atakan Kesgin), Caktas (Dk. 46 N'Jie), Menig (Dk. 46 Emrah Başsan), Turgunboev (Dk. 72 Kvet), Koita

Goller: Dk. 13 Atal, Dk. 54 Yusuf Sarı, Dk. 65 Nani, Dk. 83 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 51 Koita (EMS Yapı Sivasspor)

Kırmızı Kart: Dk. 84 Atal (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ali Şaşal Vural, Dk. 44 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 66 Michut (Yukatel Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

51. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde N'Jie pasında topu önünde bulan Koita'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

54. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Yusuf Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

61. dakikada kale sahası sol çaprazda Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın çeldiği topu Emre Akbaba tamamlamak istedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Atal'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında Nani'nin gelişine vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

83. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Yukatel Adana Demirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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