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Yukatel Adana Demirspor, Ertaç Özbir'e teşekkür mesajı yayımladı - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Ertaç Özbir'e teşekkür mesajı yayımladı

Yukatel Adana Demirspor, Ertaç Özbir\'e teşekkür mesajı yayımladı

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor, eski kalecisi Ertaç Özbir'in MKE Ankaragücü'ne transfer olması üzerine teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp, Ertaç'a verdiği hizmetler için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

02.02.2024 20:51
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Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'ne transfer olan eski kalecisi Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ertaç Özbir'in MKE Ankaragücü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ertaç'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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