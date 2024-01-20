Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
???Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Dorukhan Toköz (Dk. 54 Yusuf Barasi), Semih Güler, Cisse (Dk. 73 Manev), Abdurrahim Dursun (Dk. 73 Nourani), Stambouli, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 86 Nani), Akintola, Emre Akbaba
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 78 Mert Çetin), Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Morutan (Dk. 86 Atakan Çankaya), Pedrinho, Cephas (Dk. 55 Chatzigiovanis), Bajic (Dk. 55 Macheda)
Goller: Dk. 52 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 63 Pedrinho (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 90+2 Chatzigiovanis, Dk. 90+4 Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
52. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Akintola'nın sol kanata aktardığı topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içinde yerden şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü'nün ayağıyla müdahale ettiği topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
58. dakikada sol kanatta Chatzigiovanis'in yerden ortasında ceza sahası içinde Macheda'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza yayı üzerinde serbest atış kullanan Pedrinho'nun vuruşunda sol köşeye giden top Magomedaliyev'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1
75. dakikada Akintola'nın ceza sahası içine ara pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Bahadır Han Güngördü'den geri döndü. Akintola'nın dönen topa yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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