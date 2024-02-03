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Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan ekip, yarın Pendik Stadı'nda saat 13.30'da maça çıkacak.

03.02.2024 14:19
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor maçı, Pendik Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır - Son Dakika
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