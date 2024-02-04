Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Takımda Değiştirmemiz Gereken Çok Şey Var

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, yeni bir oluşuma gittiklerini ve takımda değiştirmeleri gereken çok şey olduğunu belirtti.
Deneyimli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Eksiklerinin bulunduğuna vurgu yapan Karaman, "Birçok şeyi değiştirmemiz lazım. Gelen ve gidenler var. Transfer olacaklar var. Yusuf Sarı ve Balotelli gibi aramıza katılması gerekenler var. Bir an önce takım hüviyeti oluşturacak oyuncu grubunu toparlamamız lazım. Önümüzde çok önemli bir maç var. Aramıza dönecek oyuncularla 3 puanla tanışıp bir an önce kendimizi sağlam bir yerde bulmak istiyoruz." diye konuştu.
Nabil Alioui ile Emre Akbaba'nın sakatlıkları nedeniyle oyundan çıktıklarını hatırlatan Hikmet Karaman, "Yeni transfer ettiğimiz Nabil'in elinde kırık varmış. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Emre de sakatlandı ve çıktı. İkinci yarıda rakibin 10 kişi kaldığı zamanlarda bu 2 oyuncunun kaliteleriyle skorda etkili rol oynayacaklarını düşünüyordum. Onlara 'Geçmiş olsun' diliyorum." şeklinde görüş belirtti.
Hakem yönetimine de eleştiride bulunan Karaman, "Bizim hata yaptığımız kadar hakemler de hatalar yapıyor. Ofsaytı hemen kaldırdı. Yarı otomatik ofsayt sistemi geldi. Pozisyonu bir gör. İnsanlar sinirleniyor. Bırak baksınlar, sonra değerlendirmeni yap. Gol gibi duruyor. Hakemler, avantaj kurallarını iyi uygulamalı. Maçın sonunda 7 dakika uzatma var. Uzatma içinde 4 dakikayı rakip çalıyor. Hakemlerimizin buna dikkat etmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna aldığı 15 yaşındaki futbolcu Ozan Demirbağ ile ilgili bir soru üzerine, "Aslında Ozan'dan bahsetmek istemedim. Oynattığıma getirmek istemedim. Bir pozisyonu var. Atsa maç 2-2 olur. Altyapıdan 3-4 oyuncu daha var. Onları da oyuna katacağım. İnandım. Çıktı ve elinden geleni yaptı. Türk futbolu adına kazanç. Devamı da gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
Son olarak takımda büyük bir değişim yaşandığının hatırlatılması üzerine Hikmet Karaman, "Gelen ve giden oyuncu çok. Adana Demirspor yeni bir oluşum yaşıyor. İlk defa gelenler tek idmanla maça çıktı. Bir süreye ihtiyacımız var. Bu süreyi iyi atlatıp tehlike yaşamak istemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ''Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Son Dakika › Spor › Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Takımda Değiştirmemiz Gereken Çok Şey Var - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?