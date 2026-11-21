Yukatel Denizli Basket, Karşıyaka deplasmanında 82-79'luk skorla mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket, Karşıyaka deplasmanında 82-79'luk skorla mağlup oldu. İlk periyodu 23-21 önde bitiren Denizli Basket, üçüncü çeyrekte geriye düşerek sahadan yenilgiyle ayrıldı.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
KARŞIYAKA: El Amin 26, Weber 18, Enoch 13, Kelly 2, Yavuz, Mustafa 5, Hakan 12, Ouattara 2, Starks, Langevine 4, Yalın
YUKATEL DENİZLİ BASKET: Meeks 22, Ivey 6, Mahir 15, Miles 4, Erten 11, Baliey 2, Pecarski 11, Egemen 3, Dunn 5, Brewer
1'İNCİ PERİYOT: 21- 23
DEVRE: 39-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Yukatel Denizli Basket'le karşı karşıya gelen Karşıyaka, müsabakayı 82-79 kazandı. İlk periyotta üstün olan taraf Denizli Basket, yeşil-kırmızılılara 23-21 üstünlük sağladı. Karşıyaka başa baş geçen ikinci çeyreği 39-38 galip bitirdi.
Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan Karşıyaka, 65-57'lik avantajla dördüncü sete başladı. Evinde Denizli Basket'i 3 sayı farkla 82-79 yenen Karşıyaka, üst sıralara tırmandı.
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