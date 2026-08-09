Yukatel Denizli Basket'ten Üç İmza - Son Dakika
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Yukatel Denizli Basket'ten Üç İmza

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Yukatel Denizli Basket, Yaman Alişan, Victor Bailey Jr. ve kaptan Mahir Ağva ile anlaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, Yaman Alişan, Victor Bailey Jr. ve takım kaptanı Mahir Ağva ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 20 yaşındaki genç milli oyuncu Yaman Alişan ile sözleşme imzalandı.

U-16, U-18 ve U-20 kategorilerinde milli formayı giyen Alişan, son olarak Slovenya'da düzenlenen U-20 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Geride kalan iki sezonda Galatasaray forması giyen Alişan, yeni sezonda Denizli temsilcisinin başarısı için mücadele edecek.

Kulüp, 26 yaşındaki Amerikalı skorer guard Victor Bailey Jr. ile de anlaşmaya vardı.

Bailey Jr, 2025-2026 sezonunda Çin Basketbol Ligi (CBA) ekiplerinden Beijing Ducks formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada maç başına 6,6 sayı, 1,6 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları yakaladı.

Amerikalı basketbolcu, 2024-2025 sezonunda ise Almanya Basketbol Ligi (BBL) ekiplerinden NINERS Chemnitz formasıyla maç başına 15,2 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Yukatel Denizli Basket, takım kaptanı Mahir Ağva ile de bir sezon daha anlaşma sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Denizli Basket'ten Üç İmza - Son Dakika

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