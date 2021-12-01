STAT: Kadir HasHAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Cem Özbay, Hakan KarabalçıkYUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal, Attamah, Hosseini, Kemen (Dk.66 Nurettin), Gökhan, Emre (Dk.73 İlhan), Uğur (Dk.46 Uzodimma), Mane (Dk.62 Eray), Onur, Ramazan (Dk.73 Mustafa), YasirALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Alişan (Dk.86 Burak), Berkay, İlker Avşar (Dk.61 Suat), Muhammet (Dk.61 İlker Günaslan), Mahsun, Savaş, Arif, Abdullah, Enes (Dk.86 Halil), Adem, Batuhan (Dk.75 Baha)GOLLER: Dk.22 Emre, Dk.43 Gökhan, Dk.52, Dk. 66 Hosseini (Yukatel Kayserispor)SARI KARTLAR: Berkay, Enes (Alagöz Holding Iğdır FK)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk eden Yukatel Kayserispor, sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak tur atladı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK: 4-0 - Son Dakika Spor