Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 38 numaralı formayı Onur Bulut giyecek. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:

Kaynak: İHA

Kayserispor, Onur Bulut, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor'da forma numaraları belli oldu - Son Dakika

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