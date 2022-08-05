Bu futbolcuların sahada olmadığı zaman ise stoper futbolcu Dimitrios Kolovetsios kaptanlık pazu bandını takacak. - KAYSERİ

Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirmek isteyen Yukatel Kayserispor'da kaptanlar belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan , yeni sezonda takımın birinci kaptanı olarak İlhan Parlak 'ı görevlendirdi. Sarı Kırmızılı takımda, ikinci kaptan Bernard Mensah, üçüncü kaptan ise Mame Thiam olacak.

Kaynak: İHA

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