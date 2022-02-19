Üye Girişi
Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından

19.02.2022 19:11
Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor'un evinde GZT Giresunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor'un evinde GZT Giresunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gözbaşı, stat çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, camiaya galibiyet sevinci yaşatan futbolcu ve teknik heyeti kutladı.

Takımın 90 dakika boyunca mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Gözbaşı, "Hafta içi taraftarımızın başlattığı bizim de kulüp olarak tüm şehre yaydığımız plakamız olan 38 puana ulaşma hedefini belirlemiştik. 38 puana geldik. Artık bundan sonra daha üst sıralar için çok büyük yatırım yapıyoruz. Bunun da karşılığı, bu stadyumda bu kadar az taraftara karşı olmamalı. İç sahada başarılı bir takımız. Bundan sonraki iç saha maçlarında daha fazla taraftarı görmek istiyoruz." diye konuştu.

Özhaseki ise Kayserispor'un kritik bir karşılaşmadan 3 puan aldığını belirtti. Kayserispor'un artık üst sıraları hedeflediğinin altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Küme düşme hattından iyice uzaklaşıp yukarılara doğru çıkıp kendimizi emin bir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Sonra da gidebildiğimiz kadar yukarılarda, Avrupa'ya gidecek kadar puan toplama amacımız var. Giresunspor da çıkışta olan bir takım. Haftalardır takip ediyoruz. Son haftaların en iyi takımlarından birisi de Giresunspor'du. Buraya da istekli geldiler. İlk dakikalarda biraz bunaldıysak da sonrasında açıldık ve 1 farkla da olsa galip gelmesini bildik."

YORUMLAR
500
Hakan Keleş: 'Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık' Hakan Keleş: "Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık" Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından Hikmet Karaman: 'Plakayı yazdıralım istedik, gerçekleştirdik' Hikmet Karaman: "Plakayı yazdıralım istedik, gerçekleştirdik"

Berna Gözbaşı, Giresunspor, Kayserispor, AK Parti, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:37 Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur
18:30 "Arkadaşımın cenazesi var, yanında kalmam gerek" diyerek eve dönmeyen 14 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlatıldı
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 19:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement