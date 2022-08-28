Kayserispor ile Giresunspor'un 7. randevusu

Yukatel Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Giresunspor karşılaşacak. Kadir Has stadında oynanacak maçta iki ekip 7. kez kozlarını paylaşacak. İki takım, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Giresunspor 2 kez kazandı. 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 7 gol attı. Giresunspor ise 9 gol attı. Geçen sezon Giresun'da oynanan maç 1-1 berabere biterken Kadir Has'ta oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0

1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0

2021/2022 Giresunspor-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Giresunspor 2-1 - KAYSERİ