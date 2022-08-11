Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

11.08.2022 13:30
Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'in 2. Haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor müsabakasına hakem Suat Arslanboğa atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Suat Arslanboğa'ya bu maçta Aleks Taşçıoğlu ve İsmail Şencan yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor müsabakası saat 19'15'te başlayacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu Kayserispor-İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Kaynak: İHA

Suat Arslanboğa, İstanbulspor, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:02:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement