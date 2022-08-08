Stoper futbolcu Dimitrios Kolovetsios, "Beşiktaş karşısında iyi oyun oynadık. Maçın bitimine 2 dakika kala gol yemek bizi üzdü ama mağlubiyeti hak etmedik. İstanbulspor maçını kazanıp bunu telafi edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dimitrios Kolovetsios: 'Mağlubiyeti hak etmedik' - Son Dakika

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