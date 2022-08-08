Dimitrios Kolovetsios: "Mağlubiyeti hak etmedik" - Son Dakika
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Dimitrios Kolovetsios: "Mağlubiyeti hak etmedik"

08.08.2022 08:41
Dimitrios Kolovetsios: "Mağlubiyeti hak etmedik"

Yukatel Kayserispor kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, 1-0'lık sonuçlanan Beşiktaş maçında yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, 1-0'lık sonuçlanan Beşiktaş maçında yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Yukatel Kayserispor'un kaptanlarından Dimitrios Kolovetsios, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Stoper futbolcu Dimitrios Kolovetsios, "Beşiktaş karşısında iyi oyun oynadık. Maçın bitimine 2 dakika kala gol yemek bizi üzdü ama mağlubiyeti hak etmedik. İstanbulspor maçını kazanıp bunu telafi edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

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Rezerv Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 2 Rezerv Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 2 Kayserispor lige mağlubiyetle başladı Kayserispor lige mağlubiyetle başladı
Kaynak: İHA

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dimitrios Kolovetsios: 'Mağlubiyeti hak etmedik' - Son Dakika

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