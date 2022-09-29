Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29.09.2022 19:34
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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