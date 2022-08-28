Kayserispor Giresunspor maçının VAR'ı Emre Malok - Son Dakika
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Kayserispor Giresunspor maçının VAR'ı Emre Malok

28.08.2022 13:49
Kayserispor Giresunspor maçının VAR'ı Emre Malok

Yukatel Kayserispor'un bugün Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Kayerispor, Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak. Kadir Has Stadyumu'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Giresunspor maçının VAR'ı Emre Malok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Giresunspor maçının VAR'ı Emre Malok - Son Dakika
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