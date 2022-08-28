Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor Giresunspor maçının VAR'ı Emre Malok - Son Dakika

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