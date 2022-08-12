Kayserispor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek Yukatel Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan , sarı kırmızılı oyuncular içerisinden 22 isim belirledi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah ile kırmızı kart cezalısı Ali Karimi'nin olmadığı kadroda şu isimler yer aldı;

Kaynak: İHA

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