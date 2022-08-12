Kayserispor kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor kadrosu belli oldu

12.08.2022 22:16
Kayserispor kadrosu belli oldu

Yukatel Kayserispor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Yukatel Kayserispor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek Yukatel Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sarı kırmızılı oyuncular içerisinden 22 isim belirledi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah ile kırmızı kart cezalısı Ali Karimi'nin olmadığı kadroda şu isimler yer aldı;

Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Dimitrios Kolovetsios, Onur Bulut, Majid Hosseini, Lionel Carole, Uzodimma, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah, Bernard Mensah, Hayrullah Erkip, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Carlos Mane, Emrah Başsan, Mame Thiam, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor kadrosu belli oldu - Son Dakika
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