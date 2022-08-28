Vali Çiçek: "Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı"

28.08.2022 22:16
Vali Çiçek: "Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı"

Yukatel Kayserispor'un sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı" dedi.

Yukatel Kayserispor'un sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı" dedi.

Maç sonu stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, skordan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Gerçekten çok mutluyuz. Bu şehir daha büyük başarılara da layık. Kayserispor şehrimizi birleştirecek, bütünleştirecek en büyük payda diyebiliriz. Sağcı, solcu siyasi görüşü ne olursa olsun hepimizin ortak yönü Kayserispor. Kayserispor gol attığında hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım her şey bitiyor. Bugün bizim için mutlu bir gün. Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı. Ben futbolcularımızı, kulübümüzün başkanını, yöneticimiz Ali hocayı ve bütün ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Bize büyük bir sevinç yaşattılar. İnşallah bunlar devam eder. Bizde böyle mutlu mutlu evimize döneriz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayserispor, Giresunspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Çiçek: 'Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı' - Son Dakika

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