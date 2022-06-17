Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bornova Belediyesi Karşıyaka 'dan transfer edilen Tülüoğlu ile sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika

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