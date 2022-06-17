Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna kattı

17.06.2022 17:41
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna kattı

??????? Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu renklerine bağladı.

??????? Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan transfer edilen Tülüoğlu ile sözleşme imzalandı.

Ayrıca geçen sezon takımda forma giyen Altan Erol da 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Merkezefendi Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Asbaşkan Gökhan Gökşin ve Genel Menajer Evren Yenice de katıldı.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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