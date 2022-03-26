Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98 - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98

26.03.2022 17:39
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Kerem Baki (xx), Alper Özgök (xx), Mehmet Ozan Çakar (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emircan 2 (x), German 10 (xx), Lomazs 11 (x), Hakan 18 (xxx), Sestina 13 (xx), Hollowell 2 (x), Upson 2 (xx), Thomas 8 (xx)TOFAŞ: Emre 16 (xx), Berk 9 (xxx),...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki (xx), Alper Özgök (xx), Mehmet Ozan Çakar (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emircan 2 (x), German 10 (xx), Lomazs 11 (x), Hakan 18 (xxx), Sestina 13 (xx), Hollowell 2 (x), Upson 2 (xx), Thomas 8 (xx)TOFAŞ: Emre 16 (xx), Berk 9 (xxx), Yiğit 7 (xx), Saldivar 12 (xxx), Muhsin 16 (xxx), Mcintyre 2 (xx), Simmons 10 (xxx), Cook 6 (xxx), Zukauskas 17 (xxx), Enis 1 (x), Bora 2 (x)1'İNCİ PERİYOT: 14-24İLK YARI: 33-483'ÜNCÜ PERİYOT:  47-70

ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde TOFAŞ'a 66-98 mağlup oldu. Maçın ilk çeyreğinde üstünlüğünü rakibine kabul ettiren TOFAŞ, ilk 10 dakikalık bölümü 14-24 önde tamamladı. Konuk takım, 2'nci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 33-48 önde girdi. 3'üncü periyodu da 47-70 önde bitiren TOFAŞ, salondan 66-98 galip ayrıldı.


- Denizli
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Merkezefendi, Alper Özgök, Ozan Çakar, Kerem Baki, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98 - Son Dakika
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