Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
Türk Telekom: İsmet Akpınar 15, Smith, Brown 7, Makoundou 7, Alexander 10, Hanlan 20, Bess, Bruhnke 3, Melih Tunca, Berkan Durmaz, Mahir Ağva 2
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Moody 7, Egehan Arna 20, Bleijenbergh 5, Vanwijn 17, Nnaji 5, Cook 15, McLemore 9, Metin Türen, Arca Tülüoglu, Berke Aygündüz
1. Periyot: 21-21
Devre: 43-35
3. Periyot: 54-51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk olduğu Türk Telekom'u 78-64 yendi.
Son Dakika › Spor › Yukatel Merkezefendi, Türk Telekom'u Yendi - Son Dakika
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