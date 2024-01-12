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Yüksekova Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi'nde Başarılı Performansını Sürdürüyor - Son Dakika
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Yüksekova Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi'nde Başarılı Performansını Sürdürüyor

Yüksekova Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda liderin hemen gerisinde yer alarak başarılı bir performans sergiliyor. Takımın hedefi ise Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmak ve uzun vadeli bir çalışma ile Süper Lig'e yükselmektir.

Yüksekova Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi\'nde Başarılı Performansını Sürdürüyor
12.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:17
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi D Grubu temsilcisi Yüksekova Belediyespor, başarılı performansını sürdürerek en üst seviyeye çıkmayı hedefliyor.

Yüksekova Belediyesi bünyesinde 7 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 3 yıl Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ettikten sonra, Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi.

Kadınlar 2. Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 15 puan toplayan Yüksekova Belediyespor, liderin averajla gerisinde 2. sırada bulunurken, rakip fileleri 24 kez havalandırıp, kalesinde 7 gol gördü.

Yüksekova ekibinde, sezon başı Erzincan Gençlergücü'nden transfer edilen Aleyna Yasemin Eroğlu, 13 golle takımın en skorer ismi konumunda.

Yıldırım: "Uzun vadeli bir çalışmamız var"

Takımın teknik direktörü Bayram Yıldırım, AA muhabirine, sezon başında iyi bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Grubun 8 takımdan oluştuğunu belirten Yıldırım, "Takımıma güveniyorum. Başarılı sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz. Yüksekova'da kadın futbol takımıyla ilgili uzun vadeli bir çalışmamız var. Bunu sadece 1. ve 2. ligle sınırlı tutmuyoruz. Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Gelecek sezon için de farklı planlar doğrultusunda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Bu sezon için hedeflerinin Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmak olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız çok istekli. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Devre arasına girdik. Yirmi gün sonra ikinci devre başlayacak. Allah kısmet ederse play-off'a kalıp, iyi sonuçlarla 1. Lig'e çıkmayı planlıyoruz. Takımı oluştururken oyuncuların arkadaşlığına, birlikteliğine, saygı ve sevgiye, bakış açılarına bakıyoruz. Tek yumruk olup hedefe kilitlendik. Bu sene Erzincan Gençlergücü'nden transfer ettiğimiz Aleyna Yasemin Eroğlu şu an gol kraliçeliğine oynuyor. 13 golü bulunuyor. Halkımızdan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Şimdiye kadar iyi bir seyirci potansiyeli yakaladık. Taraftarlarımızın desteğiyle de şampiyon olmak istiyoruz."

Eroğlu: "Gol kraliçesi olarak ligi bitirmek istiyorum"

Takımın geride kalan 6 maçta 13 golüne imza atan Aleyna Yasemin Eroğlu, gol kraliçeliği hedefi bulunduğunu aktardı.

İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Eroğlu, "Geçen sezonun sonunda hocalarımla görüşüp buraya gelmeye karar verdim. Geldiğim için çok mutluyum. Her şey güzel geçiyor. İnşallah daha da güzel geçer ve şampiyon oluruz. Gol kraliçesiysem arkadaşlarımın sayesindedir. İnşallah devamı da gelecek. Gol kraliçesi olarak ligi bitirmek istiyorum. Kahramanmaraş maçında 6 gol attım. Çok iyi gidiyoruz. Takım olarak, 'Önce aile, sonra şampiyon olacağız' diye birbirimize bir söz verdik. Takım ortamımız gayet iyi. Birinin eksiğini diğeri kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Gülüstan Duman ise aldıkları başarılı sonuçlarla grubun en iddialı takımlarından biri olduklarını kaydetti.

Başarılarını sürdürmek istediklerini dile getiren Duman, "Geçen seneye göre çok iyiyiz. Bu yıl sunulan desteklerle transferler yapıldı ve şu an çok iyi bir yerdeyiz. Grupta ilk 2 takım play-off'a kalacak. Takımımızda güzel bir ışık var. Şu an bütün Türkiye bizi biliyor. Buraya gelmek isteyen kızlar var. Onlara da ışık oluyoruz. Umarım onlar da bizim yolumuzdan ilerler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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