Yüksekova'da bilardo turnuvası - Son Dakika
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Yüksekova'da bilardo turnuvası

21.03.2022 09:12
Yüksekova'da bilardo turnuvası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde '3 Bant Bilardo' turnuvası düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde '3 Bant Bilardo' turnuvası düzenlendi.

İlçenin Özgürlük Meydanı'nda bulunan bir bilardo salonunda yapılan turnuvaya 37 kişi katıldı. 2 hafta boyunca yapılan turnuvanın sonunda 3 kişi finale kaldı. Yapılan final yarışmasında birinciliği Çetin Yorgun alırken, Musa Demir ikinci, Sedat Ataş ise üçüncü oldu.

Büyük bir çekişmeyle biten turnuvanın ödüllerini Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç verdi.

Birinci olan Çetin Yorgun, 2 hafta devam eden büyük heyecanın ardından birinciliği aldığını belirterek, "Özellikle burada bu turnuvayı organize eden Servet Sarıcan'a teşekkür ediyorum. Yüksekova'da bazı işleri yarışmaya döndürmek daha eğlenceli oluyor. Bizde güzel bir ortamda yarıştık ve kazandık. Nihayet ödüllerimizi de aldık. Bize bu etkinliği yaşatan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuva düzenlemesini organize ettiklerini belirten Servet Sarıcan ise "Biz bu sefer değişik bir şey yapalım dedik Yüksekova'da '3 Bant Bilardo' turnuvası düzenledik. 2 hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz turnuvayı bitirdik. 37 kişi katıldı ve bugün finalde oynayan 3 kişi ile sona erdi. Ama biz bundan sonra hep devam edeceğiz. Bugün kazanan 3 kişiye ödüllerini vererek tebrik ettik. Bize bu imkanı sağlayan Zirve Bilardo sahibi Arafat Özer Beye de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası
Yüksekova'da bilardo turnuvası

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Yüksekova, Özgürlük, Hakkari, Bilardo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüksekova'da bilardo turnuvası - Son Dakika


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