Yüksekova'da Kış Sporları Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Kış Sporları Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Yüksekova\'da Kış Sporları Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kamp Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkez bu yıl tamamlanacak.

14.02.2025 12:35
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Hakkari Valisi Ali Çelik, bu yıl yapımı tamamlanacak olan Yüksekova Kamp Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kış sporları ve kayak kamp merkezi olarak planlanan tesis, toplam 60 kişilik kapasiteye sahip olacak. Ziyaret sırasında merkezin mevcut durumu hakkında bilgi alan Hakkari Valisi Ali Çelik, kayak branşı ile ilgilenen gençler için önemli bir tesisin hayata geçirileceğini vurguladı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Çelik, merkezin genç sporcular için önemli bir fırsat sunacağını belirterek, "Yüksekova Kamp Eğitim Merkezi tesisimizi bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız, kayak sporu ile ilgilenen gençlerimizin bu tesiste antrenmanlarını yapabilecekleri bir sistem kurmak ve boş zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri alanlar oluşturmak. Merkezde fitness salonu, kafeterya, dinlenme alanı ve konaklama ihtiyacı olan çocuklarımız için 10 ayrı oda bulunacak. Burada 60'a yakın gencimizi kamp yapabilecekleri şekilde ağırlayacağız" dedi.

Vali Çelik, Hakkari'nin kış sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, "Asıl hedefimiz, Hakkari'yi kış turizmi merkezi haline getirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hakkari ve Yüksekova, karın uzun süre yerde kaldığı nadir bölgelerden biri. Bu avantajımızı değerlendirerek kayak sporunu yaygınlaştırmak ve bölgeyi spor turizmi açısından cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Yüksekova Kamp Eğitim Merkezi, tamamlandığında hem buradaki sporculara hem de dışarıdan gelen kayak tutkunlarına hizmet verecek. Gençlerimizin sporla buluşmasını teşvik edecek projeler geliştirmeye devam ediyor, bölgenin kış turizmi potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yüksekova, Ali Çelik, hakkari, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekova'da Kış Sporları Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika

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