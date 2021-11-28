Yüksekova polisinden voleybol ve satranç turnuvası

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Büyük kalplere minik dokunuşlar' projesi kapsamında voleybol ve satranç turnuvası düzenledi.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen 'Büyük kalplere minik dokunuşlar' projesi kapsamında, liselerarası voleybol ve ilkokul öğrencileri arası satranç turnuvası düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Merkezi ortaklığında düzenlenen liselerarası voleybol turnuvasında 240, ilkokullararası satranç turnuvasında ise 100 öğrenci yer aldı. Turnuvanın sonunda İsmet Alkan Anadolu Lisesi kız ve erkek takımı voleybol turnuvasında şampiyon olurken, satranç turnuvasında ise Yeni Mahalle İlkokul 3. sınıf öğrencisi Mert Arslan birinci, Vali Erdoğan Gürbüz ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Muhammet Yasir Arıcı ise ikincilik elde etti.

Protokol tarafından öğrencilere ödül vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona eren programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Resul Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ